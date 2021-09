Champions, Juventus-Chelsea e Atalanta-Young Boys | Calciomercato e tv

Juventus-Chelsea e Atalanta-Young Boys in campo per la seconda giornata dei gironi di Champions: diretta tv dei match e ultime di mercato.

Dopo le gare di Inter e Milan, è il momento di scendere in campo per Juventus e Atalanta per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Sia i bianconeri che i nerazzurri a caccia del primato nei rispettivi raggruppamenti. La squadra di Allegri, dopo le ultime due vittorie in campionato, cerca conferme e va all’assalto dei campioni d’Europa del Chelsea in quello che è già uno scontro diretto per la prima posizione nel gruppo H. Gli uomini di Gasperini, in un girone F rimescolato dalla vittoria degli svizzeri dello Young Boys all’esordio contro il Manchester United, debuttano in Champions nel loro stadio alla presenza del pubblico e cercano una vittoria fondamentale proprio contro gli elvetici. Il punto sulle probabili formazioni di Juventus-Chelsea e Atalanta-Young Boys, sulla guida tv dei match e sulle ultime notizie di calciomercato legate a bianconeri e nerazzurri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Juventus-Chelsea, probabili formazioni e mercato: quanti intrecci con i ‘Blues’

Oltre che a Dybala e Morata, Allegri deve rinunciare anche a Ramsey. Assenze non da poco per il tecnico bianconero, che pensa alla difesa a tre ma anche a una suggestiva alternativa: il tridente composto da esterni, per non dare punti di riferimento. Di fronte, il Chelsea dovrà rinunciare a Kante per il Covid, assenti anche gli infortunati Pulisic, Mount e James. Lukaku sarà assistito in attacco da Havertz e Ziyech.

Juventus e Chelsea i cui destini si intrecciano anche sul mercato. Il futuro di Kante ai ‘Blues’ è in bilico e l’addio del francese in direzione Real Madrid potrebbe liberare Casemiro. Juve che a più riprese ha poi monitorato Jorginho, che dopo gli exploit di questa stagione è un possibile candidato al Pallone d’Oro. Ma non è finita qui: anche il Chelsea guarda in casa bianconera e prepara una maxi offerta per de Ligt. L’olandese non è l’unico giocatore da cui Tuchel è stregato: nel suo mirino ci sarebbe anche Chiesa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa. Allenatore: Allegri.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Zyech; Lukaku. Allenatore: Tuchel

Atalanta-Young Boys, formazioni e calciomercato

Gasperini deve rinunciare a Palomino, che salterà anche la sfida contro il Milan, e in difesa lancia il trio composto da Toloi, Demiral e Djimsiti. Sulle fasce, Zappacosta e Gosens, Malinovskyi e Pessina agiranno alle spalle di Zapata. Si avvicina il rientro per Muriel, che però partirà dalla panchina.

Gli svizzeri, a propria volta, dovranno rinunciare al talentuoso esterno Fassnacht, ma occhio a Ngamaleu, altro uomo di fascia, e allo statunitense Siebatcheu, di punta. Sono loro due i giustizieri del Manchester United e si tratta di uomini da tenere d’occhio per le prossime sessioni di mercato.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Ngamaleu, Martins Pereira, Aebischer, Spielmann; Elia, Siebatcheu. All. Wagner

Juventus-Chelsea e Atalanta-Young Boys guida tv e streaming: dove vederle

La prima a scendere in campo alle ore 18.45 sarà l’Atalanta contro lo Young Boys. La gara sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport Uno (canale 201). A disposizione lo streaming sull’app Sky Go per pc, smartphone e tablet, in alternativa trasmissione anche per gli abbonati a Mediaset Infinity. Alle 21 Juventus-Chelsea, che sarà invece trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, streaming visibile su pc, smartphone, tablet e smart tv.