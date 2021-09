CM.IT | Roma, è tempo di rinnovi: ecco i tempi per Zaniolo

Mentre in arrivo quello di capitan Pellegrini, la Roma si troverà a dover discutere anche del rinnovo di Zaniolo

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Autore di una prestazione di alto livello nel derby contro la Lazio, Nicolò Zaniolo sta recuperando pienamente dopo il grave infortunio patito al ginocchio. Strappi, tiri, qualità e quantità nelle ultime uscite per il 22enne mancino di Massa Carrara. L’allenatore giallorosso, José Mourinho, lo ritiene fondamentale nello scacchiere della Roma e, fino a questo momento, ha collezionato sette presenze in stagione, saltando solo un match di Serie A per squalifica e quello di Conference League contro il CSKA Sofia. Nel frattempo, oltre al campo, si parla anche di un possibile prolungamento contrattuale, quello attuale è in scadenza nel 2024, con adeguamento dell’ingaggio, che ad oggi si attesta a quota 2.5 milioni di euro a stagione.

LEGGI ANCHE>>>Roma, UFFICIALE Zaniolo: la decisione del Giudice Sportivo

Roma, Zaniolo dopo Pellegrini: i tempi per il rinnovo

Nella giornata di ieri, come anticipato dalla nostra redazione, è in andato in scena l’incontro, con ogni probabilità, decisivo che porterà capitan Lorenzo Pellegrini a prolungare il contratto con la Roma, in scadenza nel giugno prossimo. E, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la società capitolina e l’entourage di Zaniolo torneranno a discutere di un nuovo accordo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Ad oggi, il club non ha fretta di concludere questa trattativa in tempi brevi, vista anche la lunghezza dell’attuale contratto in essere. Stesso discorso che si andrà, poi, a fare per Gianluca Mancini, anch’egli in scadenza nel 2024. Dunque, ci sarà ancora da attendere un po’ di tempo per Zaniolo, ma la volontà delle parti in causa e quella di proseguire ancora a lungo l’avventura insieme. Vi terremo aggiornati.