“Si sono incontrati”: la conferma di Insigne sul suo futuro

Lorenzo Insigne ha parlato anche del suo futuro e della trattativa con il Napoli sul rinnovo di contratto: la conferma dell’attaccante

L’incontro c’è stato ma Insigne non dice molto altro sul suo rinnovo. Il capitano del Napoli ha parlato in conferenza al fianco di Spalletti alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca. Il numero24 azzurro è andato diritto al punto quando gli è stato chiesto dei possibili record che potrebbe battere tra questo e il prossimo anno: “Facevi prima a chiedere del rinnovo” afferma ridendo.

Poi il discorso si fa più serio: "Penso a fare il bene della squadra: sono il capitano e devo dare l'esempio in fase difensiva. Sto cercando di dare l'esempio: se il capitano dà una mano in difesa, lo fanno anche gli altri".

Calciomercato Napoli, Insigne conferma: incontro tra agente e De Laurentiis

Poi a domanda specifica ha aggiunto: “La storia del Napoli spero di riuscirla a scrivere già quest’anno. Ho un altro anno di contratto e sono concentrato sul campo, senza distrarmi altrimenti non mi diverto e gioco male”. Insigne continua: “Penso solo al campo, per il resto ci sono agente e presidente che si sono anche incontrati e hanno parlato”.