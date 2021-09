Lukaku-Juventus, rivelazione clamorosa in diretta

Romelu Lukaku, col suo Chelsea, affronterà stasera la Juventus di Allegri nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions

E’ il giocatore che probabilmente la Juventus teme di più. Parliamo di Romelu Lukaku, che stasera col suo Chelsea affronterà i bianconeri di Allegri nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions. E pensare che il centravanti belga, per due anni all’Inter (uno scudetto vinto) prima di far ritorno in Premier per 115 milioni di euro, avrebbe potuto giocare proprio per la Juve quando era molto giovane. A confessarlo è stato il suo ex allenatore in nerazzurro, Antonio Conte: “Secondo me i ‘Blues’ ancora non hanno capito come utilizzarlo al meglio – le sue parole negli studi di ‘Sky Sport’, dove è per commentare le gare di Champions – A campo aperto Romelu ha la velocità per ammazzarti. Per questo l’ho voluto all’Inter così come lo avrei voluto al Chelsea e alla Juventus quando era giovanissimo”.