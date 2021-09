Chelsea, ok alla cessione di Kante | Svolta Juventus sul calciomercato

Svolta improvvisa in ottica Juventus. Il Chelsea avrebbe aperto alla cessione di Kante: clamoroso intreccio di calciomercato

Questa sera all'Allianz Stadium' la Juventus affronterà i campioni d'Europa del Chelsea nel big match della seconda giornata del gruppo H di Champions League. Una supersfida alla quale, purtroppo, non prenderanno parte alcuni dei protagonisti più attesi: Allegri dovrà rinunciare tra gli altri a Dybala e Morata, mentre Tuchel non potrà contare sui vari Mount e Kante. Quest'ultimo, peraltro, è anche al centro di nuove indiscrezioni di calciomercato. Stando a quanto riferito da 'Diario Gol', infatti, le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 si sarebbero del tutto arenate ed il club londinese vorrebbe cederlo a fine stagione per non rischiare di perderlo a costo zero tra 21 mesi. Anche il mediano francese, dal canto suo, sarebbe propenso a lasciare i 'Blues' per una nuova avventura. Ma non è tutto.

Calciomercato Juventus, Kante al Real Madrid libera Casemiro

Fonti spagnole parlano di un abboccamento tra Kante ed il Real Madrid, che lo segue dai tempi di Zidane. Anche il nuovo allenatore Ancelotti è un suo grande estimatore e farebbe carte false pur di portarlo ai blancos. Se a questo si aggiunge che la destinazione sarebbe gradita al giocatore, si capisce che l’affare potrebbe davvero andare in porto. Ma non tutti sarebbero felici e contenti: secondo ‘Don Balon’, Casemiro avrebbe manifestato insoddisfazione per i rumors sugli acquisti di nuovi centrocampisti (da Kante a Barella passando per Tielemans, ndr) dopo che in mediana è già arrivato Camavinga in estate e sarebbe pronto a fare le valigie. Un vero e proprio assist per la Juve, che a quel punto potrebbe dare l’assalto al nazionale brasiliano a costi più contenuti.