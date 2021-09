Intervenuto nel Tg delle ore 14 di CMIT TV, il nostro Fabrizio Biasin ha commentato i rumors provenienti dalla Germania a proposito di un interessamento dell’Inter per Bernd Leno. Il portiere tedesco è finito ai margini dell’Arsenal di Arteta e, sempre a detta di queste indiscrezioni, è in lizza per il post Handanovic, anche se in pole resta Onana.

