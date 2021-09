Tracollo Barcellona, Koeman al capolinea: la situazione

Tracollo Champions per il Barcellona sul campo del Benfica: altri tre gol presi e Koeman è ormai è al capolinea, la situazione

Secondo 3-0 consecutivo in Champions, ultimo posto nel girone e qualificazione lontana. Il Barcellona di Koeman cade anche in casa del Benfica e vede acuirsi la sua crisi. Ci pensa Darwin Nunez a far capire subito che serata sarà per i blaugrana con il gol al 3′ minuto, poi ne arriveranno altri due. Una sconfitta pesante che fa traballare ancora di più la panchina del tecnico olandese. Per Koeman il destino sembra segnato: il matrimonio con la società catalana è destinato a terminare, ma prosegue per ‘interesse’. Il problema, infatti, è rappresentato dall’incertezza sul sostituto. Laporta, presidente del Barça, non sa a chi affidare il rilancio della squadra ed allora si va avanti – almeno per ora – con Koeman. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Barcellona, Koeman sempre più in bilico

Per la successione di Koeman si è fatto anche il nome di Pirlo, con gli obiettivi principali che sono Xavi e Roberto Martinez. Le riflessioni proseguono mentre in campo il Barcellona incassa un’altra preoccupante sconfitta. E per Koeman arrivare al capolinea sembra soltanto questione di tempo.