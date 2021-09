Atalanta, nuova idea: occasione dalla Bundesliga

Atalanta, dalla Germania: il club nerazzurro sarebbe interessato a Karazor dello Stoccarda

Sempre vigile sui giovani e sulle occasioni estere, l’Atalanta avrebbe messo gli occhi in Bundesliga per un possibile rinforzo per il proprio reparto arretrato. Il club orobico, impegnato questa sera in Champions League, sarebbe molto interessato ad Atakan Karazor dello Stoccarda.

Lo riferisce ‘Fussballtransfers.com’, che sottolinea come la società nerazzurra starebbe seguendo con attenzione il giocatore, il cui contratto con il club tedesco scade nel 2023. Karazor, mediano in grado di giocare anche come difensore centrale, rafforzerebbe il reparto arretrato atalantino, a caccia di un nuovo centrale difensivo. Non esistono clausole di separazione, per cui bisognerà vedere quanto l’Atalanta sarà disposta ad offrire per il cartellino del classe 1996.