Atalanta-Young Boys, subito tegola per Gasperini: cambio immediato

Dopo soli dieci minuti, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, è stato costretto a sostituire Robin Gosens: infortunio da valutare

Subito una brutta notizia per l’Atalanta, impegnata nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League contro lo Young Boys. Al minuto numero 10, Gian Piero Gasperini è stato costretto a sostituire Robin Gosens con Joakim Maehle. Il numero 8 nerazzurro si è fermato per un problema muscolare, da valutare nei prossimi giorni: sospetto stiramento del flessore per il tedesco.