E’ morto Andrea Conti, campione di handbike: incidente in allenamento

E’ morto Andrea Conti, il ciclista poeta, tre volte vincitore del Giro d’Italia di hand-bike: fatale un incidente in allenamento

Non ce l’ha fatta Andrea Conti, il campione di handbike morto per le conseguenze di un incidente avvenuto lo scorso 24 settembre. Il tre volte vincitore del giro d’Italia (2016-16 e 19) è deceduto quest’oggi a cinque giorni dall’incidente avvenuto durante un allenamento lungo la provinciale Bosco Chiesanuova-Cerro Veronese. Il ciclista-poeta, che amava leggere alcuni dei suoi componimenti in ogni occasione pubblica, si stava preparando per l’ultima tappa della corsa rosa lo scorso 24 settembre quando si è scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava in direzione opposta.