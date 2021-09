CMIT TV | Milan, ecco quante partite salterà ancora Ibrahimovic

Sulla CMIT TV abbiamo fatto il punto sulla situazione di Zlatan Ibrahimovic: ecco quante partite salterà ancora con il Milan

La nuova stagione è iniziata sulla falsa riga della scorsa per Ibrahimovic: reti e grandi giocate quando è presente, ma tante assenze per infortunio. Sulla CMIT TV abbiamo fatto il punto sul suo ritorno e su quante partite il Milan dovrà ancora fare a meno dello svedese. Guarda il video per sapere quando Stefano Pioli potrà avere a disposizione Zlatan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Nel frattempo, è notizia di oggi che Ibrahimovic è stato convocato dalla Svezia per i prossimi impegni della nazionale. Una scelta che non avrebbe fatto sorridere i vertici del club meneghino, che vorrebbe un recupero celere ed efficace per lo svedese.