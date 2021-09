PSG-Manchester City, Navas o Donnarumma? Tuchel ha deciso

Big match in Champions League tra PSG e Manchester City importante anche per Gigio Donnarumma: tra lui e Navas Tuchel ha scelto il titolare

Torna l’appuntamento con la Champions League, e nel gruppo A va in scena questa sera il big match tra PSG e Manchester City. I due top club sono due delle grandi favorite come ogni anno per la vittoria finale della competizione, e oggi si incontrano in una partita che potrebbe già definire le gerarchie del girone. I francesi all’esordio contro il Club Brugges hanno deluso e si sono fermati sull’1-1 in Belgio.

Gli uomini di Pep Guardiola invece hanno rispettato le attese vincendo il match casalingo contro il Lipsia per 6-3. Quella di oggi oltre alla classifica sarà una gara importante anche per la questione portieri, con il tecnico dei parigini Tuchel che ha scelto il titolare tra Donnarumma e Navas.

PSG-Manchester City, la decisione di Tuchel tra i pali: gioca Donnarumma

In queste settimane si è parlato spesso del futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere campione d’Europa con la Nazionale italiana ha lasciato il Milan in estate per trasferirsi al PSG, dove però non ha trovato da subito una maglia da titolare. Infatti a giocare la maggior parte delle partite da titolare è stato Keylor Navas, con l’ex Milan che ha collezionato solo due presenze contro Lione e Clermont.

Per il big match contro il Manchester City di questa sera però Tuchel ha deciso di affidarsi proprio a Donnarumma. Questo per il portiere potrebbe essere un segnale positivo, visto che in entrambi i big match giocati dal PSG in questa stagione è stato scelto l’italiano tra i pali.