Milan-Atletico Madrid, Simeone ammette: “Loro meglio di noi in undici”

Simeone ha parlato dopo la vittoria dell’Atletico Madrid contro il Milan nel match odierno di Champions League

Felice per la vittoria del suo Atletico Madrid nel match di Champions League giocato stasera contro il Milan, Diego Simeone ha rilasciato alcune parole al triplice fischio: “All’inizio il Mian è stato superiore a noi col gioco dinamico un po’ come fece a Liverpool. Dopo la loro espulsione hanno ceduto un po’ terreno e noi siamo entrati in partita – spiega a ‘SportMediaset ‘ – Nel secondo tempo abbiamo giocato con molta voglia di vincere e alla fine è arrivato ciò che contava. Avevamo bisogno di questa vittoria”.

Stuzziato sugli errori di Cakir e la paura per una possibile espulsione di Kondogbia, Simeone ha proseguito: “Il cambio di Kondogbia lo avevo pensato prima. Credo che il Milan è stato meglio di noi in undici. Noi ci abbiamo provato in tutte le maniere”.