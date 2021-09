Serie A e il caso DAZN, nuovi incontri in vista tra le parti

Nelle prime giornate della nuova stagione tiene banco la questione DAZN, sulla trasmissione delle partite incontri con la Lega Serie A.

Nell’ultimo weekend di campionato non si sono riscontrati particolari problemi, ma nelle giornate precedenti la trasmissione delle partite su DAZN è andata piuttosto a singhiozzo. Con l’episodio, clamoroso, del blackout totale di giovedì scorso. Ecco perché la questione della trasmissione delle gare di Serie A sull’emittente streaming continua a tenere banco.

Il ‘Corriere dello Sport’ spiega che il tema è stato trattato ieri in Consiglio di Lega e che l’ad De Siervo, in mattinata, ha avuto un incontro con la media company. Ne seguiranno altri, per monitorare la situazione e capire se davvero i problemi riscontrati finora saranno risolti. Un primo punto della situazione sarà fatto a inizio ottobre, con una assemblea in cui sarà affrontato l’argomento. Il prodotto va tutelato e con esso la possibilità dei tifosi di seguire le gare senza ulteriori intoppi, se le cose non dovessero migliorare andrebbero valutati provvedimenti.