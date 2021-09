Juventus-Chelsea, l’annuncio UFFICIALE: “Fuori in quattro”

Juventus-Chelsea, l’annuncio di Tuchel in conferenza stampa: il tecnico dovrà rinunciare a Mount, James e Kante, quest’ultimo positivo al Covid

Quattro assenze pesantissime per il Chelsea in vista della trasferta di Torino. Mancheranno su entrambi i fronti grandi protagonisti in quella che sarà una delle super sfide in programma in questa seconda giornata di Champions League. Il tecnico dei londinesi Thomas Tuchel ha infatti annunciato un poker di assenze contro la Juventus durante la conferenza stampa pre-gara, in cui ha parlato al fianco di Jorginho.

L’allenatore tedesco ha annunciato le assenze di Pulisic, Kante, James e Mount: “Christian, Reece e Mason non sono disponibili a causa di un infortunio. N’Golo è invece risultato positivo al Covid-19, è in quarantena e non ci sarà. Siamo un riflesso della società, i calciatori sono liberi se vaccinarsi o meno, ma di certo la pandemia è lontano dall’essere finita”. Tuchel ha parlato anche della sfida contro la Juventus: “Rispettiamo la loro forza e la loro tradizione, sarà una sfida difficile, ma confidiamo nelle nostre qualità e nelle nostre capacità. Ora che abbiamo vinto è facile vederci come favoriti, dobbiamo giocare liberi dalle aspettative”.