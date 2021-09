Juventus-Chelsea, rifinitura della vigilia: due rientri per Allegri

I bianconeri sono impegnati nella rifinitura della vigilia per Juventus-Chelsea: Massimiliano Allegri ritrova due protagonisti

Alla vigilia di Juventus-Chelsea, la compagine di Massimiliano Allegri è impegnata con la rifinitura: dopo le due vittorie consecutive in campionato, i bianconeri sono a caccia dell’impresa in Champions League. Intanto, il tecnico livornese ritrova due elementi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!



Si è allenato regolarmente con il resto del gruppo Adrien Rabiot, mentre nella prima parte della seduta di allenamento odierna era presente anche Arthur. Il centrocampista brasiliano può rappresentare una pedina importante per il futuro, occupando la zona di regia e liberando Locatelli verso un ruolo più offensivo. Lato ‘Blues’, invece, sono quattro le assenze annunciate da Tuchel. Alla Juventus, in ogni caso, mancheranno Dybala e Morata.