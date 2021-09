Jorginho carico: “Penso solo alla Juventus” | Annuncio sul Pallone d’Oro

Jorginho si proietta verso la prossima partita in Champions League contro la Juventus. Il centrocampista del Chelsea parla anche del Pallone d’Oro

Per lui era una novità, eppure Jorginho al centro dei riflettori ha imparato a starci e benissimo. Il centrocampista è stato semplicemente essenziale nei successi del suo Chelsea e dell’Italia a Euro 2020. Blu diversi, per intensità, tonalità e nazione, soprattutto, ma che all’italo-brasiliano stanno regalando regia e tante gioie, come quelle dei tifosi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

In vista della partita di Champions League contro la Juventus, l’ex Napoli si è soffermato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, sottolineando progetti immediati e futuri, a partire dalla sfida contro i bianconeri: “Al momento, nei miei pensieri c’è la partita contro la Juventus, ma ho ancora alcuni trofei per cui lottare quest’anno: la Nations League con la Nazionale a ottobre e poi la Coppa del Mondo per club con il Chelsea, a dicembre”.

Jorginho e la corsa al Pallone d’oro: le parole del centrocampista

Il regista si concentra poi sulla corsa al Pallone d’oro: “Il 2021 è stato straordinario e mi sto godendo questo momento. Già essere considerato un candidato credibile per il Pallone d’oro mi rende orgoglioso. Se dovesse accadere – ammette Jorginho – sarebbe fantastico, ma siamo nel campo delle ipotesi. Se sarà, penserò a tutto quello che di buono ti può dare un premio prestigioso come questo. Ora voglio stare con la testa sul pezzo: giocare e cercare di vincere, con il Chelsea e con l’Italia”.