DIRETTA Champions League, Milan-Atletico Madrid | Segui la cronaca LIVE

Per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League, il Milan di Pioli ospita l’Atletico Madrid di Simeone

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Dopo la vittoria, non senza fatica, contro lo Spezia in campionato, il Milan si rituffa in Champions League e, per la seconda giornata del gruppo B, ospita l’Atletico Madrid. I rossoneri di Stefano Pioli all’esordio sono stati battuti ad ‘Anfield’ dal Liverpool di Jurgen Klopp col risultato di 3-2. Di contro, i ‘colchoneros’ di Diego Pablo Simeone, sono stati fermati sullo 0-0 dal Porto di Sergio Conceiçao nel primo turno della fase a gironi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ATLETICO MADRID

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso; M. Llorente, Koke, Kondogbia, Carrasco; Correa, Suarez. All. Simeone

CLASSIFICA GRUPPO B: Liverpool 3 punti; Porto e Atletico Madrid 1; Milan 0