Champions, Milan-Atletico e Shakhtar-Inter | Calciomercato e TV

Seconda giornata di Champions League con in campo Milan e Inter: dove vedere le gare in Tv e le ultime di calciomercato

L’inno della Champions League torna a risuonare nella Milano rossonera. Stasera esordio casalingo per il Milan di Stefano Pioli che affronta l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Impegnato anche l’altro club meneghino, l’Inter, a caccia di rivincite in terra ucraina contro lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, già affrontato la scorsa edizione della Champions. Entrambe le compagini milanesi sono reduci da una sconfitta e sarà fondamentale riuscire a centrare i tre punti per risalire la classifica e lottare per la qualificazione. Tutte le informazioni della serata: dalle probabili formazioni alle ultime di mercato fino a dove seguire Milan-Atletico Madrid e Shakhtar Donetsk-Inter in TV e in streaming. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Shakhtar-Inter, Marotta ‘salta’ la trasferta di Champions: il motivo

Milan-Atletico Madrid, tra campo e mercato: Herrera e Kessie osservati speciali

Dopo la sconfitta di Anfield contro il Liverpool, il Milan, inserito in un girone estremamente complesso, si trova di fronte un’altra big del calcio europeo, l’Atletico Madrid campione di Spagna. La squadra di Simeone fu tra l’altro l’ultimo club ad affrontare i rossoneri a San Siro in Champions League, espugnando il campo dei rossoneri grazie ad un gol di Diego Costa. Per gli uomini di Pioli, che fino ad ora hanno collezionato l’unica sconfitta stagionale proprio in Champions, si tratta di una gara fondamentale per restare aggrappati al treno qualificazione. Oltre al campo però, occhio vigile anche sul mercato. Agli spagnoli piace, e molto, Franck Kessie, in scadenza di contratto con i rossoneri e con un nodo rinnovo ancora da risolvere. La firma non arriva e le richieste dell’agente dell’ivoriano restano alte. Il centrocampista non è ancora nella sua miglior condizione e il Milan deve ritrovarlo al meglio.

LEGGI ANCHE >>> Superlega, sorridono anche Inter e Milan: la decisione UFFICIALE UEFA

Gli spagnoli, per arrivare all’ivoriano, potrebbero proporre Hector Herrera, profilo anche lui in scadenza e gradito dai rossoneri. Il messicano è un giocatore esperto che potrebbe far comodo a Pioli: sarà un osservato speciale a San Siro se dovesse scendere in campo. Da monitorare anche Rodrigo De Paul, vecchio pallino dei top club italiani, che ancora non ha espresso il suo meglio in maglia biancorossa. L’Atletico però ha investito tanto su di lui e Simeone gli sta dando molta fiducia, sembra difficile possa lasciare il club a gennaio.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Shakhtar-Inter, occhi sui giovani di De Zerbi e non solo

Anche per l’Inter, così come per il Milan, la sfida contro lo Shakhtar avrà un sapore di rivincita. Il club ucraino ha eliminato i nerazzurri nella scorsa edizione e dopo la sconfitta contro il Real Madrid sarà obbligatorio fare punti in trasferta per tenere vive le speranze di qualificazione. Attenzione però anche al mercato. I nerazzurri si aspettano risposte importanti da giocatori con il contratto in scadenza e che non sembrano essere al 100% al centro del progetto Inzaghi, come Perisic e Vecino. Occhi puntati però, da parte dell’Inter e non solo, anche sui giovani talenti nella rosa di De Zerbi. Su tutti il brasiliano Tete, ala mancina classe 2000, in passato accostata al Milan. Con lui il coetaneo Marcos Antonio, centrale di centrocampo, che la Juventus e la stessa Inter potrebbero seguire con grande attenzione. Non va poi scordato l’esterno offensivo israeliano Solomon, che l’Atalanta continua a monitorare con grande interesse.

LEGGI ANCHE >>> Champions, Shakhtar-Inter e Milan-Atletico Madrid: probabili formazioni

Milan-Atletico e Shakhtar-Inter, guida tv e streaming: dove vederle

Il fischio d’inizio per Shakhtar Donetsk-Inter è previsto per le 18.45 ora italiana. La gara verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), e Sky Sport (canale 252), oltre che su Mediaset Infinity. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l’app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/. La gara del Meazza tra Milan e Atletico Madrid sarà invece trasmessa in diretta tv dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 e, in streaming, su Mediaset Infinity e TimVision.