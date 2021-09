Domani la Juventus sarà impegnata nel big match di Champions League all’Allianz Stadium contro il Chelsea di Tuchel: le mosse di Allegri

Rifinitura pre Champions alla Continassa per la Juventus alla vigilia del big match della fase a gironi. Allegri senza Morata e Dybala ma che ritrova Rabiot a centrocampo, con il francese tornato oggi ad allenarsi insieme la resto della squadra.

Rivede la luce dopo il lungo stop ai box Arthur, che si è unito al gruppo nella fase iniziale dell’allenamento in attesa del ritorno in campo fissato dopo la sosta per le Nazionali. Kean guiderà l’attacco bianconero, con Kulusevski o Chiesa a supporto: se giocasse lo svedese, Chiesa agirebbe nel consueto ruolo di esterno. In mediana Rabiot potrebbe essere preferito a Bentancur, mentre nelle retrovie senza il cambio di modulo a la difesa a tre a rischiare sarebbe la titolarità sarebbe de Ligt con capitan Chiellini ad occuparsi dello spauracchio Lukaku. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Aggregati alla prima squadra anche gli Under 23 De Winter, Cugrid e Leone. Clima disteso durante il torello con Allegri a scherzare con i giocatori, mentre a bordocampo a seguire la seduta c’era il Football Director Cherubini.

Probabile formazione anti Chelsea (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Kulusevski, Chiesa; Kean.