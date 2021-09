Calciomercato Roma, UFFICIALE: addio a Mourinho

Dopo un lungo tira e molla, la Roma riesci a liberarsi di uno degli esuberi che ha bloccato il suo calciomercato

Per la Roma è stato un calciomercato di lunghe trattative, alcune bloccate anche da qualche esubero non intenzionato a lasciare Trigoria e soprattutto il suo ingaggio d’oro. Mourinho si trova con le scelte obbligate a centrocampo e sulla fascia destra dal momento che nella rosa giallorossa erano rimasti ancora Nzonzi, Santon e Fazio mentre Pastore ha trovato l’accordo per la rescissione per accasarsi poi all’Elche. In particolare il centrocampista francese è stato oggetto di una lunga trattativa, prima con la Roma e poi anche con l’Al-Rayyan. In questi giorni vi abbiamo raccontato passo dopo passo l’affare con il club qatariota e i vari incontri, con il giocatore che è volato sul posto già qualche giorno fa. Ieri, invece, la svolta con le visite superate e l’accordo trovato con l’Al-Rayyan, ma gli ultimi dettagli da sistemare con la Roma che gli ha chiesto di rinunciare alla mensilità di settembre.

Alla fine tutti gli elementi si sono incastrati e in questi minuti i qatarioti hanno annunciato ufficialmente l’arrivo di Steven Nzonzi. Il campione del mondo con la Francia nel 2018 è stato uno dei fiori all’occhiello del mercato di Monchi, che lo conosceva benissimo avendolo avuto al Siviglia, poi però i 30 milioni spesi si sono rivelati uno dei più grossi flop nella storia del mercato giallorosso. Nzonzi guadagnava a Roma una cifra non lontanissima dai 5 milioni, in questo modo Pinto libera caselle e risorse per dare magari l’assalto a un rinforzo a centrocampo nella sessione di gennaio. Mourinho lo aspetta ansioso.