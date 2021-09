Annuncio UFFICIALE: via libera Juventus per il super colpo a zero

Il Bayern Monaco si chiama ufficialmente fuori dalla corsa al big in scadenza di contratto nel prossimo giugno: tutti i dettagli



C'è anche la Juventus sulla tracce dell'ex Roma Antonio Rudiger. Il difensore del Chelsea è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora raggiunto un accorso per il rinnovo con i 'Blues'. Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza anche della pista Bayern Monaco. È arrivato l'annuncio del club tedesco.

Calciomercato Juventus, l’annuncio del Bayern Monaco su Rudiger

Il dirigente dei bavaresi, ex Juventus, Hasan Salihamidzic ha annunciato a ‘DAZN’: “Rudiger? Non va bene parlare di altri club. Julian Nagelsmann lo ha fatto in conferenza stampa ma è un allenatore, quindi perché non dovrebbe parlare dei suoi punti di forza? Abbiamo tanti difensori centrale. Ci siamo rafforzati e abbiamo preso un top come Dayot Upamecano, senza considerare che ci sono anche Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou e Benjamin Pavard che possono giocare come centrali”. Possibile via libera, dunque, per la Juventus sul fronte Rudiger. Staremo a vedere.