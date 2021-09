Calciomercato Juventus, deadline per il rinnovo di Dybala: ecco la chiave

Paulo Dybala al centro della Juventus, ma con un rinnovo di contratto ancora tutto da siglare sul calciomercato. Sono giorni decisivi per l’argentino

Paulo Dybala si è ripreso la Juventus e non è una novità da considerare scontata, dopo mesi di trattative per il rinnovo di contratto, trattative che a un certo punto si erano anche congelate, e una fumata bianca che ancora non c’è. La Joya intanto è tornata a darla sul campo la felicità, ai suoi tifosi, ai compagni e ad Allegri, si intende. L’argentino non sarà ancora del tutto trascinante o continuo nell’arco dei 90 minuti, ma la sua qualità non si discute. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Vuole una big: il no al Tottenham accende il calciomercato Juventus

Anche contro la Sampdoria, abbiamo visto sprazzi di luce non indifferenti e un gol bellissimo, chiaramente col mancino. Poi l’infortunio, che costringerà Allegri a fare a meno di lui per qualche partita. Parallelamente al campo, dove Dybala sembra tornato epicentro e su un altro binario rispetto alle idee della società, che l’argentino al centro del progetto ha posto, scorre il flusso del calciomercato. E qui si torna al rinnovo di contratto: si stringono i tempi per l’accordo con l’argentino.

LEGGI ANCHE >>> Uefa, annuncio ufficiale a sorpresa su Juventus, Barcellona e Real

Calciomercato Juventus, la data decisiva per il rinnovo di Dybala

Dybala e la Juventus ancora insieme? Sì, ma non si aspetterà in eterno. Federico Cherubini ha lasciato filtrare serenità e ottimismo per l’accordo con l’ex Palermo, ma ancora senza accelerazioni decisive. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la società si sarebbe data circa un mese per chiudere la trattativa. Fine ottobre è praticamente una deadline, anche considerando l’importante avvicinamento tra le parti in causa. La chiave decisiva per chiudere potrebbero essere i bonus. Dando corpo proprio ai bonus alla fine la cifra proposta dalla Juventus potrebbe essere quella giusta.