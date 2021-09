“Mi faccio una risata”: Donnarumma rompe il silenzio

Gigio Donnarumma ha esordito in Champions League con il Psg: le parole del portiere dopo la sfida al Manchester City

“Mi faccio una risata”. Gigio Donnarumma questa sera ride e ne ha motivo. L’esordio in Champions League con la maglia del Psg e la vittoria contro il Manchester City: non poteva sognare serata migliore il portiere ex Milan. Dopo giorni di caos e polemiche con le voci sul suo umore negativo dopo le tante panchine, tocca proprio al numero 50 parigino rompere il silenzio e dire la sua.

Prima le parole sull’esordio che “sognavo così”. Donnarumma dichiara: “E’ stata una grandissima partita, una gioia immensa. Ringrazio chi mi è stato vicino: i miei genitori, la mia fidanzata. Non è stato un periodo facile ma ne sono uscito perché ho una famiglia incredibile. Era sereno e sapevo che arrivava questo momento e me lo godevo insieme a loro”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Dalla prestazione personale alla possibilità di giocare con tre fenomeni come Mbappe, Neymar e Messi: “E’ fantastico giocare con questi campioni. Ti aiutano tantissimo, ti fanno crescere. E’ stupendo. Complimenti a Leo per il suo primo gol: sappiamo tutti che è un fenomeno”.

Calciomercato, Donnarumma e il malumore: “Mi viene da ridere”

Infine, la risposta alle critiche: “Mi viene da ridere, mi faccio una risata. Ogni volta che apro il telefono ne leggo tantissime: mi faccio una risata e ci passo su perché so la mia forza, so chi sono, non c’è alcun problema. Sono qua, sono felice di essere qua, la società mi sostiene sempre e rido quando leggo queste scemenze sui social”.