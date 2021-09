UFFICIALE: procedimento ispettivo della Consob sul calciomercato Juve

La Consob ha avviato una verifica ispettiva nei confronti della Juventus riguardo ai movimenti di calciomercato: la nota ufficiale

La Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa, ndr) ha avviato una verifica nei confronti del calciomercato della Juventus. Lo ha comunicato la stessa società bianconera nell'ultima relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2021.

Calciomercato Juve, verifica della Consob: tutti i dettagli

Nella relazione finanziaria pubblicata dalla Juventus, il club bianconero ha comunicato così il procedimento ispettivo avviato dalla Consob: “Con lettera in data 12 luglio 2021, la Consob ha avviato nei confronti della Società una verifica ispettiva, attualmente in corso, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. c), del TUF avente ad oggetto l’acquisizione, da parte dell’Autorità, di documentazione ed elementi informativi relativi ai proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei calciatori“.