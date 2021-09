Ancelotti è un pericolo anche sul mercato per l’Inter | 60 milioni

Dalla Spagna rivelano che il Real Madrid sarebbe a caccia di un centrale sul mercato: Ancelotti avrebbe individuato in casa Inter l’obiettivo

Le 'Merengues' stanno vivendo un momento di rinnovamento, un ricambio generazionale la cui direzione è stata affidata a Carlo Ancelotti. Il tecnico emiliano ha lasciato partire due mostri sacri come Sergio Ramos e Varane per dare il via ad un nuovo corso in difesa. Eppure Vallejo non sta rispettando le aspettative, così il Real Madrid sembra essere pronto ad andare sul mercato. Il grande obiettivo di Ancelotti, come rivelano dalla Spagna, potrebbe essere in casa Inter.



Calciomercato Inter, rischio Bastoni | Ancelotti lo vuole al Real Madrid

Secondo quanto riportato da ‘defensacentral.com’, Carlo Ancelotti avrebbe individuato in Alessandro Bastoni l’erede designato di Sergio Ramos. Il centrale nerazzurro sarebbe considerato l’uomo giusto su cui edificare la difesa del Real Madrid del futuro. La valutazione del gioiello nerazzurro resta vicina ai 60 milioni di euro, ma l’ostacolo principale per la riuscita dell’affare resta la volontà dell’Inter: Bastoni è considerato incedibile. Ecco, quindi, che per Ancelotti ed il suo Real raggiungere il centrale italiano rischia di essere una missione impossibile. Il tecnico emiliano, in ogni caso, ritroverà Bastoni al Bernabeu per la sfida di Champions League.