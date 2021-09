De Paul tra le difficoltà con l’Atletico e il mercato, deciso il ritorno in Serie A

De Paul sta avendo delle difficoltà all’Atletico Madrid e si riaccendono le sirene del mercato: deciso il suo futuro nel sondaggio odierno

Fra i tanti ‘scippi’ subiti dalla Serie A nell’ultima sessione di mercato, scintilla anche il nome di Rodrigo De Paul. Negli ultimi anni con la maglia dell’Udinese aveva elevato il proprio gioco a livelli sempre più alti e l’addio ai friulani ormai era considerato un’inevitabile conseguenza. Nessun club italiano, però, è riuscito ad imporsi e ad aggiudicarsi l’argentino, che nel frattempo ha vinto da protagonista la Copa America con l’Albiceleste, così è stato Simeone a battere la concorrenza. L’adattamento con l’Atletico Madrid, in queste prime settimane, non sta andando nel migliore dei modi tanto che anche stasera contro il Milan partirà dalla panchina e si sono riaccese le sirene di mercato per De Paul. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



SONDAGGIO CMIT | Calciomercato, De Paul torna in Serie A: Inter la destinazione preferita

Sta vivendo un momento delicato Rodrigo De Paul: dopo anni in cui gli veniva imputato di non aver ancora compiuto il grande salto in una big, questa estate è passato all’Atletico Madrid campione di Spagna, ma le sue prestazioni non sono ancora a regime. E, così, si è tornati a parlare dell’argentino in chiave mercato. Nel sondaggio odierno sul profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it, abbiamo chiesto a quale club italiano servirebbe maggiormente De Paul: a vincere è stato l’Inter, scelto dal 39% dei votanti. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🔥 Rodrigo #DePaul torna in Italia per sfidare il #Milan. In Spagna si parla di adattamento difficile e possibili sviluppi sul futuro. A chi servirebbe di più in caso di flop all’#AtleticoMadrid? 📲 RT, VOTA E COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 28, 2021

A pochi punti percentuali dai nerazzurri, poi, c’è la Juventus: l’approdo dell’argentino in bianconero ha ricevuto il 31% delle preferenze. All’ultimo posto del podio, invece, c’è il Milan (25%). Chiude il sondaggio con appena il 5% dei voti, infine, la soluzione Napoli per Rodrigo De Paul.