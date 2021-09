FOTO E VIDEO CM.IT | Inzaghi sorride per Correa, rebus Vidal: l’Inter anti-Shakhtar

Allenamento di rifinitura questa mattina al Suning Centre per l’Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk

L'Inter prepara il match di domani pomeriggio in Champions League contro lo Shakhtar di De Zerbi prima della partenza per l'Ucraina. Allenamento di rifinitura stamane ad Appiano Gentile per la truppa di Inzaghi, con Joaquin Correa e Arturo Vidal presenti regolarmente in gruppo nella parte iniziale della seduta.

Riscaldamento ed esercizi di attivazione per Handanovic e compagni nei 15 minuti aperti alla stampa, con i nerazzurri che partiranno dopo pranzo alla volta di Kiev. Correa è pienamente recuperato e contende una maglia da titolare a Dzeko al fianco dell’inamovibile Lautaro Martinez, mentre Vidal spera nella convocazione: deciderà Inzaghi insieme allo staff medico al termine dell’allenamento. Ballottaggio Dumfries–Darmian sulla corsia di destra con l’olandese favorito sull’italiano, per il resto invece non sono previste novità rispetto alla formazione scesa in campo sabato a San Siro nel pirotecnico pareggio contro l’Atalanta.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.