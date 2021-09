Totti, niente compleanno in campo. Ci pensa Moscardelli: vittoria e super gol annullato

Non c’era Francesco Totti al debutto della Sporting Club nel campionato di calcio a 8: Moscardelli protagonista della vittoria

Non c’era l’ospite più atteso stasera alla partita d’esordio della Totti Sporting Club nel campionato di calcio a 8. Proprio nel giorno del suo 45esimo compleanno, si è giocata la sfida con il Garbatella Ostiense nella prima giornata, che ha visto anche il debutto ufficiale di Davide Moscardelli con la Sporting Club. I tifosi accorsi al centro sportivo situato a Ostia hanno atteso fino all’ultimo l’arrivo di Francesco Totti, ma sono rimasti delusi. Prima della partita le due squadre, all’ingresso in campo, hanno sollevato uno striscione con scritto ‘Tanti Auguri Capitano’. Gli spettatori si sono comunque goduti il 4-1 della Sporting Club e la prestazione di altri due campioni come appunto il ‘Mosca’ e Massimo Bonanni, ex Lazio e Palermo, senza dubbio migliore in campo e autore di un gol straordinario. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

⚽️Anche se stasera non era presente al debutto stagionale della sua Totti Sporting Club nel campionato di Serie A di calcio a 8, i suoi calciatori hanno voluto fargli gli auguri con questo striscione🥳#Totti #Totti45 #ASRoma @calciomercatoit pic.twitter.com/w5cy76639i — Francesco Iucca (@francescoiucca) September 27, 2021

Per Moscardelli niente gol, ma un assist di tacco e una rete fantastica in rovesciata annullata dall’arbitro per un suo fallo in attacco. “Spero che non mancherà occasione per giocare con Totti. Oggi era la mia prima partita, è un altro calcio e mi devo adattare ma l’importante era divertirsi e far vincere la squadra”, le parole di Moscardelli nel postpartita. L’ex bomber di Pisa, Chievo e Bologna – super tifoso della Roma – sperava di coronare già stasera il sogno di una vita, giocare a fianco del suo idolo Francesco Totti. Dovrà aspettare ancora un po’. Nel postpartita il Garbatella Ostiense ha fatto recapitare a Totti un regalo di compleanno: una loro maglia con il suo nome e, ovviamente, il numero 10.