SONDAGGIO CM.IT | Inter-Shakhtar, Calhanoglu bocciato: ecco il sostituto

Sondaggio proposto da Calciomercato.it nei confronti degli utenti riguardo l’eventuale impiego di Calhanoglu in Inter-Shakhtar

L’Inter fin qui ha disputato un buon campionato, nonostante i pareggi per 2-2 sul campo della Sampdoria e sabato contro l’Atalanta. Tuttavia, Hakan Calhanoglu è uno dei calciatori che più ha deluso in quest’inizio di stagione. Quasi mai è riuscito a portare qualità alla manovra nerazzurra. Il suo arrivo dal Milan a parametro zero è stato molto discusso e domani l’Inter scenderà in campo in Champions League contro lo Shakhtar di De Zerbi, una partita chiave per la qualificazione, vista la sconfitta col Real Madrid. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Nel consueto sondaggio proposto da Calciomercato.it su Twitter, gli utenti hanno optato per la bocciatura di Calhanoglu contro lo Shakhtar. La soluzione Vecino, infatti, ha avuto la meglio (42,1%) seppur di poco. Al secondo posto l’opzione relativa al turco (36,8%), mentre c’è poca fiducia nei confronti di Vidal (21,1%). Insomma, non resta che attendere le scelte ufficiali di Inzaghi, ma gli utenti hanno già fatto la loro di scelta.