Mbappe-Neymar, sfogo in diretta: “A me non la passa”

La corazzata PSG deve fare i conti con qualche scricchiolio interno. Mbappe e Neymar questa volta sono i protagonisti

La corsa inarrestabile del PSG verso la Ligue 1 impressiona. O forse no. Otto vittorie in otto partite è uno score praticamente perfetto, ma, dopo un’estate di colpi sensazionale e in cui i migliori calciatori del mondo, Messi in testa, sono arrivati alla Tour Eiffel, era impossibile aspettarsi altro. Insomma, il campo canta, almeno in Ligue 1, ma qualche scricchiolio nello spogliatoio resta. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Almeno in apparenza. E infatti, dopo il piccolo screzio tra Mauricio Pochettino e Lionel Messi, stavolta è Kylian Mbappe che è stato colto in flagrante dalle telecamere durante uno sfogo tipico per un attaccante, ma che comunque fa rumore. Il campione francese, infatti, non ci sta: le parole sono chiare direttamente dalla panchina.

Mbappe si sfoga dalla panchina: le parole all’indirizzo di Neymar

La partita in questione è PSG-Montpellier. I padroni di casa sono in vantaggio con il punteggio di 1-0 dopo il gol di Idrissa Gueye e all’88esimo Mbappe viene sostituito. Solo un minuto dopo è Julian Draxler a siglare il raddoppio con un bel diagonale che chiude i conti. In panchina, si può notare proprio l’ex Monaco che si sfoga al fianco di Gueye: “A me non la passa mai”, si legge dal labiale. Il riferimento è a Neymar e la conferma che il feeling tra i due non sia proprio idilliaco. Questioni tra stelle e campo, o forse troppi galli a cantare nell’orchestra del PSG che comunque, almeno in Ligue 1, va a gonfie vele.