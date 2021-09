Lazio-Roma, DAZN nel mirino per il gesto di Parolo a fine gara

Nuove polemiche post derby Lazio-Roma: stavolta nel mirino finisce Marco Parolo, ex giocatore biancoceleste ora commentatore a ‘Dazn’

Lazio-Roma continua a far discutere, ora anche a causa di un abbraccio ‘galeotto’. Parliamo di quello tra Lucas Leiva e Marco Parolo (vedi tweet in basso) al termine del derby andato in scena ieri all’Olimpico e vinto 3-2 dalla squadra di Maurizio Sarri.

Da moltissimi tifosi e non viene giudicato come inopportuno, Parolo è stato sì per tanti anni un giocatore (anche capitano) biancoceleste (si è ritirato solo al termine della scorsa stagione), tuttavia il suo ruolo di opinionista-commentatore di ‘Dazn‘ – servizio che pagano anche i tifosi romanisti – dovrebbe imporgli una certa neutralità o quantomeno una sobria partigianeria.