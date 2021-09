Nel corso del TG di CMIT TV abbiamo parlato anche delle condizioni fisiche di Paulo Dybala ed Alvaro Morata: la situazione



Nel nostro consueto TG, parliamo di Juventus, reduce dalla vittoria per 3-2 ai danni della Sampdoria. Una gara che ha visto Dybala protagonista con un gol, ma che ha dovuto lasciare anzitempo il campo per un infortunio, seguito poco dopo anche da Alvaro Morata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Di Canio: “Dybala mi dà l’idea di fragilità. Piange per cose normali per un atleta”

Ecco gli aggiornamenti sull’entità dei loro infortuni, e su quelle che potrebbero essere le alternative di Allegri per sostituirli, alla vigilia della gara con il Chelsea di Champions League e al derby contro il Torino in Serie A.