Juventus, altro stop: emergenza Allegri con il Chelsea

Juventus, altri problemi per Massimiliano Allegri in vista del Chelsea: un altro giocatore bianconero rischia di restare fuori dal match.

La Juventus ha incassato le notizie negative di oggi relative agli infortuni di Dybala e Morata. I due attaccanti torneranno dopo la pausa per le nazionali, ma i guai per Allegri non sono finiti. Il tecnico livornese infatti rischia di dover rinunciare a un altro elemento importante nella sfida in Champions League contro il Chelsea.

Juventus, Rabiot si allena a parte: in forte dubbio per mercoledì

Condizioni ancora precarie infatti per Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, per un colpo alla caviglia, aveva già saltato il match di ieri contro la Sampdoria. Quest’oggi, solo allenamento personalizzato per lui e a questo punto presenza fortemente a rischio per l’appuntamento europeo. Si verificherà nella giornata di domani se sarà in grado di prendere parte alla rifinitura e recuperare almeno per la panchina, ma al momento c’è un certo pessimismo.