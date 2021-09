Doppio ritorno per l’Inter, Inzaghi adesso esulta!

In casa Inter, Simone Inzaghi esulta in vista del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, ritorno tra i convocati per Correa e Vidal

Simone Inzaghi esulta per i rientri eccellenti in casa Inter. In vista della sfida di Champions League di domani contro lo Shakhtar Donetsk, riporta ‘Tuttosport’, il tecnico dovrebbe far rientrare tra i convocati Joaquin Correa e, a sorpresa, anche Arturo Vidal. L’argentino, ieri, ha lavorato nuovamente col gruppo e sembra pronto anche per giocare alcuni minuti. Il cileno, invece, seppur sempre a livello di personalizzato, avrebbe lavorato molto bene e in base alla rifinitura di stamane si deciderà se portarlo o meno in panchina in Ucraina.

Dopo la sconfitta nell’esordio casalingo contro il Real Madrid, domani l’Inter cerca una vittoria importante contro lo Shakhtar. Correa e Vidal potrebbero aiutare i compagni nell’atteso obiettivo.