Shakhtar Donetsk-Inter, i convocati di Inzaghi: c’è il recupero

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Champions con lo Shakhtar: c’è il recupero

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, per l’Inter è nuovamente tempo di Champions League. La ‘Beneamata’ affronterà in trasferta domani lo Shakhtar Donetsk, nella seconda giornata del gruppo D. Il tecnico Simone Inzaghi ha diramato ufficialmente la lista dei convocati per il match. Da registrare il recupero di Arturo Vidal, mentre è ancora assente Stefano Sensi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> FOTO E VIDEO CM.IT | Inzaghi sorride per Correa, rebus Vidal: l’Inter anti-Shakhtar

Di seguito la lista nerazzurra completa.

Portieri: Handanovic, Cordaz, Radu

Difensori: de Vrij, Kolarov, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Bastoni

Centrocampisti: Dumfries, Gagliardini, Vecino, Perisic, Calhanoglu, Vidal, Barella, Brozovic

Attaccanti: Sanchez, Dzeko, Lautaro, Correa