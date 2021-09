Caso Donnarumma senza fine, altra batosta tra Juventus e Nazionale

Caso Donnarumma senza fine al PSG, prevista un’altra batosta tra la Juventus e la Nazionale italiana

Gigio Donnarumma deluso e triste a Parigi. Sono solo due le presenze stagionali del giovane portiere Campione d’Europa, approdato in terra francese con grandi aspettative dopo l’Europeo vissuto da protagonista tra i pali dell’Italia e ora diventato vice Navas. Proprio la Nazionale di Mancini, riporta il ‘Corriere dello Sport’, potrebbe rappresentare un ulteriore grave problema per Donnarumma. Fuori dal campo per troppo tempo, infatti, il portiere rischia di perdere fiducia e confidenza tra i pali nelle gare che contano. Così, il Ct potrebbe iniziare a vagliare l’idea di affidarsi a elementi più in forma qualora continuasse questo periodo buio.

Calciomercato Juventus, idea Donnarumma non praticabile a gennaio

L’opzione Juventus a gennaio, inoltre, si scontra con bilanci e conti economici che non possono tenere conto delle richieste dell’agente Mino Raiola. Donnarumma, intanto, non farebbe nemmeno mistero del suo stato d’animo in una città dove non conosce lingua e non conosce amici fuori dal calcio.