Pogba e 70 milioni: stravolto il calciomercato di Juventus e Inter

Il Manchester United ragiona già sui colpi per il prossimo anno, con particolare attenzione a chi potrebbe eventualmente sostituire Paul Pogba

Il Manchester United di Solskjaer non è ancora riuscito a trovare la propria dimensione reale nel corso di questa stagione. L’allenatore norvegese va a caccia soprattutto degli equilibri all’interno di una squadra ricca di talento ma complessa da assemblare soprattutto tra trequarti ed attacco. Tra i punti fermi del gioco dello United c’è sicuramente Paul Pogba, il cui futuro resta però ancora avvolto nel mistero. Il contratto è in scadenza 2022 e questo potrebbe essere concretamente l’ultimo anno del francese in quel di Manchester, viste anche le tante pretendenti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato, Milinkovic-Savic nel mirino del Manchester United

Nell’ottica di una possibile eredità di Pogba, il Manchester United, come sottolineato anche da ‘Fichajes.net’, ha messo nel mirino Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio è in ottima forma e potrebbe portare queste prestazioni in Premier League la prossima stagione dall’alto di un valore di mercato che si assesta sui 70 milioni di euro. Forza fisica, talento ed intelligenza tattica sono le migliori caratteristiche di Milinkovic per il quale lo United potrebbe andare all-in il prossimo anno, sbaragliando di fatto la concorrenza italiana di Juventus e Inter, spesso e volentieri accostate al talentuoso centrocampista della Lazio, osservato da tempi non sospetti.