Ancora un infortunio: fuori causa per la Champions

Altro infortunio in vista della seconda giornata di Champions League: lesione muscolare e forfait certo

La lista degli infortunati per le italiane in vista della seconda giornata di Champions si allunga. Se la Juventus si è vista costretta a rinunciare a Dybala e Morata contro il Chelsea e il Milan, tra gli altri, dovrà fare a meno di Ibrahimovic, anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini incassa la sua ‘tegola’. I bergamaschi, infatti, non potranno contare su Josè Palomino per la gara di mercoledì contro lo Young Boys. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Atalanta, infortunio Palomino: salta la Champions

Uscito nel match con l’Inter al 25′ del secondo tempo, il difensore oggi si è allenato a parte e si è sottoposto ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Non un problema di grave entità ma quanto basta per renderlo indisponibile per il match Champions e probabilmente anche per la sfida del prossimo fine settimana contro il Milan. Per Gasperini un problema in più, ricordando come Muriel sia ancora fermo ai box, anche se la data del rientro si avvicina (oggi ha svolto parte del lavoro con il gruppo)