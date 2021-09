SONDAGGIO CM.IT | Handanovic delude: scelto l’erede tra i pali

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al futuro della porta dell’Inter

Anche nella gara di ieri pareggiata contro l’Atalanta Samir Handanovic non ha offerto una prova di grande sicurezza tra i pali dell’Inter. L’estremo difensore sloveno ha commesso una sbavatura in occasione della seconda rete dei bergamaschi, e più in generale da ormai qualche mese sembra vivere una fase calante. La carta d’identità spinge e i tifosi iniziano a rumoreggiare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Champions League, le designazioni per Milan e Inter

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Inter, Biasin: “Affare low cost, possibilità elevatissime”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro preferenza relativa proprio al futuro della porta dell’Inter. Per il 40,2% dei votanti il club nerazzurro dovrebbe puntare per la porta su Onana dell’Ajax. A seguire col 30,4% dei voti c’è Cragno mentre sono più staccati Meret e Silvestri.