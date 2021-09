Segui la diretta per le gare delle 15 in Serie A: Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Salernitana, Empoli-Bologna live

Si accende il weekend di Serie A, con tre gare in contemporanea alle 15. Segui la diretta su Calciomercato.it per avere tutte le ultime sulle tre partite di campionato: Udinese-Fiorentina, Sassuolo-Salernitana e Empoli-Bologna. Dopo la vittoria della Juventus, le gare del pomeriggio che precedono il derby della Capitale tra Lazio e Roma.

Udinese-Fiorentina 0-1: 16′ rig. Vlahovic

Empoli-Bologna 2-1: 1′ aut. Bonifazi (E), 11′ Barrow (B), 32′ Pinamonti (E)

Sassuolo-Salernitana 0-0:

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 16 punti; Napoli 15; Inter* 14; Roma 12; Atalanta* 11; Fiorentina 9; Juventus*, Lazio e Bologna 8; Torino, Udinese 7; Empoli 6; Juventus, Sampdoria*, Genoa* e Verona* 5; Sassuolo, Spezia* 4; Venezia 3; Cagliari 2; Salernitana 1