Serie A, forte maltempo durante la notte: gara a rischio rinvio

Sassuolo-Salernitana a rischio rinvio per il maltempo che ha colpito Reggio Emilia durante la notte e la mattinata di domenica

Reggio Emilia fa i conti con il maltempo in queste ore, come gran parte del nord Italia, da Milano a Torino. Forti piogge durante la notte e la mattinata hanno causato diversi allagamenti nella zona emiliana, andando a colpire anche il Mapei Stadium. Alle 15 è in programma la gara tra Sassuolo e Salernitana, che al momento è sotto osservazione per capire se si riuscirà a scendere in campo o meno.

Il terreno dovrebbe aver retto adeguatamente, grazie al buon drenaggio, ma con la pioggia che scende abbondante sul terreno di Reggio Emilia difficilmente si avrà un miglioramento nel corso del pomeriggio. Bisognerà attendere la decisione dell’arbitro, a questo punto, sull’eventuale ipotesi di rinvio o di gara che si disputerà regolarmente. Da segnalare anche la presenza di circa 2500 tifosi ospiti che si dovranno accomodare nel settore a loro dedicato, senza coperture.