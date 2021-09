La Juventus trova la seconda vittoria consecutiva in Serie A, contro la Samp finisce 3-2: a segno Dybala, Bonucci e Manuel Locatelli

Secondo squillo della compagine di Massimiliano Allegri. Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro lo Spezia, i bianconeri trovano un altro successo contro la Sampdoria. Il match si mette sui binari giusti dopo appena 10′ con una splendida rete di Paulo Dybala, che poi però subisce un infortunio e lascia il campo in lacrime. La Juventus trova comunque il raddoppio su rigore con Leonardo Bonucci, ma i blucerchiati accorciano in chiusura di primo tempo con Yoshida.

Nella ripresa è Manuel Locatelli a trovare la rete del momentaneo 3-1, allungando a due distanze e siglando il suo primo gol in bianconero. Nel finale, però, la Juventus si complica la vita subendo il 3-2 da Antonio Candreva. La Juventus resiste al forcing offensivo della Samp e trova la seconda vittoria consecutiva in Serie A.

TABELLINO E CLASSIFICA

Juventus-Sampdoria 3-2: 10′ Dybala (J), 43′ rig.Bonucci (J), 45′ Yoshida (S), 57′ Locatelli (J), 83′ Candreva (S)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 16 punti; Napoli 15; Inter* 14; Roma 12; Atalanta* 11; Fiorentina 9; Juventus*, Lazio e Bologna 8; Torino, Udinese 7; Empoli 6; Juventus, Sampdoria*, Genoa* e Verona* 5; Sassuolo, Spezia* 4; Venezia 3; Cagliari 2; Salernitana 1

*Una partita in più