Lazio-Roma, derby rovente sui social: “Era rigore!”

Primo tempo subito su ritmi molto elevati tra Lazio e Roma con i biancocelesti che sono partiti fortissimo. Sui social tanta la rabbia però dei tifosi giallorossi per un intervento in area su Zaniolo

Primo tempo ricco di emozioni tra Lazio e Roma. Il derby della capitale si è stappato dopo appena 11 minuti con un sontuoso colpo di testa di Milinkovic-Savic su assist di Felipe Anderson. Il raddoppio è poi arrivato intorno al 20′ col grande ex Pedro che ha completato con una bella esecuzione un grande contropiede prima della rete di Ibanez nel finale di frazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

I giallorossi reclamavano però agli albori dell’azione del raddoppio per un contatto in area tra Hysaj e Zaniolo. Rigone non concesso che ha scatenato le ire dei tifosi sui social:

era fallo su Zaniolo ma va bene così amo fischia quando te pare #LazioRoma — Francesca (@_defici3nte_) September 26, 2021

Ripartenza meravigliosa, 2a0 Lazio. Ma per me è rigore su Zaniolo…#LazioRoma — Nico (@1411nico) September 26, 2021

Secondo me era rigore su Zaniolo #LazioRoma — Toledo (@Toledo1926) September 26, 2021

Il rigore su Zaniolo grida vendetta. Ma sono contenta che stia vincendo la Lazio #LazioRoma — Turidda (@GiuseppinaInfra) September 26, 2021

C’era un rigore su Zaniolo prima del secondo gol o ho visto male ?#LazioRoma — campix (@r_campix) September 26, 2021