Problema difesa per Allegri, 20 partite di fila subendo reti per la Juventus

La Juventus conferma il trend negativo contro la Sampdoria: sono 20 partite consecutive subendo almeno un gol in campionato

I numeri non dicono tutto dello stato di salute di una squadra, ma dicono molto. Con il gol di Yoshida in Juventus-Sampdoria, infatti, è salito a quota venti il filotto di partite consecutive subendo almeno una rete in Serie A per i bianconeri. Quello che, storicamente, è sempre stato il punto di forza della ‘Vecchia Signora’, ora è diventato un problema. Massimiliano Allegri dovrà riuscire a garantire di nuovo quella stabilità difensiva che ha sempre reso la Juventus difficile da affrontare per gli avversari. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Emergenza difesa, 20 partite di fila subendo gol | Allegri deve blindare la Juventus

I bianconeri devono macinare punti in campionato, dopo una falsa partenza che è costata già una distanza di 10 punti dal Napoli capolista. La continuità di risultati passerà, inevitabilmente, da un salto di qualità a livello difensivo. La Juventus subisce gol da venti partite in campionato e Allegri deve chiudere la saracinesca. A disposizione ha tre grandi centrali come de Ligt, Chiellini e Bonucci, oltre che Cuadrado, Danilo e Alex Sandro sugli esterni. Da una maggiore stabilità a livello complessivo, dove il centrocampo dovrà fare molto al riguardo, dipenderanno le sorti della stagione bianconera.