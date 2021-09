Ancora critiche per Bernardeschi, titolare quest’oggi contro la Sampdoria: l’ex Fiorentina bersagliato sui social da parte dei tifosi

Juventus in vantaggio alla fine del primo tempo contro la Sampdoria grazie alla rete di Paulo Dybala. Il capitano è dovuto poi uscire per un infortunio, con i bianconeri che hanno dovuto rivedere l’assetto tattico in campo, che è rimasto comunque molto a trazione offensiva: con Dybala in campo, infatti, dal primo minuto anche Morata e Berardeschi. Proprio quest’ultimo è stato bersaglio delle critiche da parte dei tifosi sui social, soprattutto dopo l’uscita del numero 10, che ha dato meno brillantezza alla manovra d’attacco.

LEGGI ANCHE >>> Infortunio in Juventus-Sampdoria, Dybala esce in lacrime

Bernardeschi peggio delle cavallette🤦🏻‍♂️ — Jjerry ★★★+8 (@jerrylor) September 26, 2021

Bernardeschi da circo dai ahhahahaha — Juventinofilo 🔥🦁 (@cropyJ03) September 26, 2021

Bernardeschi è insopportabile, basta — loca (@Aa91106889) September 26, 2021

A me dispiace per Bernardeschi perché sarà un bravo ragazzo,ma è proprio scarso eh#JuventusSampdoria — Uno Buono (@SalvoImprevist5) September 26, 2021

Bernardeschi è un giocatore inutile. #JuveSamp — Roberto Vattiato (@vattiato) September 26, 2021

Ma Bernardeschi manco i passaggi elementari sa fare 😂😂😂😂 40 milioni ricordiamolo — Saul (@bcsaulJ) September 26, 2021

Secondo me Bernardeschi lo fa apposta, non si può essere così scarsi — ٍ (@AleMeister10) September 26, 2021