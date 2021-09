Juventus-Sampdoria, non solo Dybala | Altro Ko per Allegri

Altro cambio obbligato per Allegri che è costretto a sostituire Morata: l’attaccante tiene tutti col fiato sospeso per la sfida di Champions League

Problema alla coscia destra per Alvaro Morata, che ha chiesto il cambio all’82’. Per lui potrebbe trattarsi di un affaticamento, ma soltanto i controlli delle prossime ore potranno dare maggiori indicazioni. Al suo posto Allegri ha mandato in campo Kean, ma resta l’apprensione per la gara di mercoledì contro il Chelsea: dopo Dybala potrebbe arrivare un altro forfait in attacco.