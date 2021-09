Paulo Dybala protagonista del primo tempo di Juventus-Sampdoria: applausi a scena aperta dell’Allianz Stadium per il numero dieci e capitano, fuori poi per infortunio

Paulo Dybala assoluto protagonista finora del primo tempo del match tra Juventus e Sampdoria. Gol d’autore col mancino (il secondo in campionato) e giocate d’alta scuola ad innescare Chiesa e Morata per il numero dieci, osannato dai tifosi presenti quest’oggi all’Allianz Stadium. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il nazionale argentino (insieme a Chiesa) è stato uno dei più applauditi durante il riscaldamento, mentre dopo la rete del vantaggio il pubblico bianconero gli ha riservato un lungo applauso. Dybala ha gioito sotto la curva con la sua classica esultanza, con il popolo della ‘Vecchia Signora’ che dimostrato per l’ennesima volta il proprio affetto verso l’ex Palermo (oggi nuovamente capitano senza Chiellini) e spingendolo verso un rinnovo di contratto che ancora tarda ad arrivare. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Poi però la cattiva notizia: problema muscolare a metà frazione per l’argentino, costretto alla sostituzione con Kulusevski. Dybala ha lasciato il campo in lacrime rientrando direttamente negli spogliatoi, consolato da una nuova standing-ovation dei tifosi di casa. Allegri incrocia le dita, sperando che non si tratti di nulla di grave per il suo numero dieci.