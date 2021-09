Osservato speciale in Juventus-Sampdoria: il prezzo è già fissato

Juventus-Sampdoria con un osservato speciale per la dirigenza bianconera: le cifre e tutti i dettagli

È già tempo di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera cerca continuità dopo il primo successo ottenuto in Serie A sul campo dello Spezia: oggi, all’Allianz Stadium, Dybala e compagni ospiteranno la Sampdoria. Una sfida che offre anche spunti di calciomercato: ci sarà infatti un osservato speciale per la dirigenza bianconera. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Damsgaard osservato speciale in Juventus-Sampdoria: tutti i dettagli

Come riportato da ‘Tuttosport’, all’Allianz Stadium Cherubini e il suo staff osserveranno con grande attenzione Mikkel Damsgaard, talento danese già accostato ai bianconeri nell’ultima sessione estiva di calciomercato. Il gioiello classe 2000 piace anche a Inter e Milan, e all’estero al Tottenham di Fabio Paratici: l’ex dirigente della Juve ha già tentato di portare Damsgaard a Londra in estate. Ferrero ha già fissato il prezzo del cartellino: per acquistare il 21enne serviranno almeno 30 milioni di euro.