Juventus-Sampdoria, Allegri mette le ali per ‘espugnare’ lo Stadium

Juventus-Sampdoria alle 12.30, i bianconeri cercano la prima vittoria in casa: le scelte di formazione di Allegri.

La Juventus cerca la prima vittoria interna stagionale contro la Sampdoria, calcio d’inizio alle 12.30. Massimiliano Allegri cambia ancora una volta la formazione, bianconeri in assetto più offensivo per andare a caccia di tre punti fondamentali per iniziare la rincorsa alle prime posizioni. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, lo schieramento sarà un 4-4-2 con Chiesa e Bernardeschi sulle fasce e Cuadrado in posizione di terzino, davanti Dybala e Morata favoriti per una maglia da titolare. Samp a specchio e con Caputo-Quagliarella ancora una volta di punta.

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.